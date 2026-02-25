Exposition La grandeur du modeste ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse
Serge Labégorre passe l’été avec Jean-Pierre Ruel.
Jean-Pierre Ruel peint les modestes habitats de campagne, de montagne et les êtres qui y séjournent ou les frôlent, avec un amour infini, une qualité extrême en même temps que tremblante, vivante. Un grand peintre, au travail solide, chaud, rassurant, comme un bon vêtement en velours côtelé, un beau vin… Un travail solide et somptueux, grand, au service de tout ce qui est modeste. Et qui a sa grandeur.
ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 34 94 89
English :
Exhibition La grandeur du modeste , paintings.
From July 10 to September 2, 2026.
At Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.
