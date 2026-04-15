Exposition « La légende noire des Mérovingiens », Musée archéologique, Guiry-en-Vexin

Exposition « La légende noire des Mérovingiens » Samedi 23 mai, 14h30 Musée archéologique Val-d’Oise

Réservation obligatoire. Limitée à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00

La légende noire des Mérovingiens

Laissez-vous guider à travers l’exposition temporaire, découvrez, ou redécouvrez, les histoires sombres et étonnantes qui ont nourri la légende noire des Mérovingiens, du Vase de Soissons aux rois fainéants, en passant par la fameuse culotte du roi Dagobert.

Musée archéologique 4 Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin, France Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise Île-de-France 0134338600 https://www.valdoise.fr/608-le-musee-archeologique-departemental-du-val-d-oise.htm [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/?categorie=ARCEVENE »}] Collections protohistoriques (deuxième Age de fer), statuaire et vaisselle gallo-romaine, mobilier d’habitat et de nécropole du haut moyen âge, archéologie contemporaine (statues en béton du pavillon soviétique érigé à Paris en 1937 pour l’Exposition internationale des Arts et Techniques de la Vie Moderne, récemment retrouvées dans une glacière du château de Baillet-en-France).

Visite commentée de l’exposition « La légende noire des Mérovingiens »

©Gaël Lannurien