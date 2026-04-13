Spectacle « Merlin l’enchanteur » par la compagnie Ôokaï, Musée archéologique, Guiry-en-Vexin

Spectacle « Merlin l’enchanteur » par la compagnie Ôokaï Samedi 23 mai, 17h00 Musée archéologique Val-d’Oise

Limitée à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:50:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:50:00+02:00

Merlin l’enchanteur

Merlin, jeune magicien de sept ans capable de se transformer à volonté, affronte le cruel roi Vortigern pour protéger la forêt de Brocéliande. La conteuse Mélody vous entraîne dans cette aventure avec ses musiques envoûtantes et sa magie, tandis que le peintre Lorenzo Bello réalise une oeuvre au fil du spectacle.

Par la compagnie Ôokaï

Musée archéologique 4 Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin, France Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise Île-de-France 0134338600 https://www.valdoise.fr/608-le-musee-archeologique-departemental-du-val-d-oise.htm [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/?categorie=ARCEVENE »}] Collections protohistoriques (deuxième Age de fer), statuaire et vaisselle gallo-romaine, mobilier d’habitat et de nécropole du haut moyen âge, archéologie contemporaine (statues en béton du pavillon soviétique érigé à Paris en 1937 pour l’Exposition internationale des Arts et Techniques de la Vie Moderne, récemment retrouvées dans une glacière du château de Baillet-en-France).

Spectacle « Merlin l’enchanteur » par la compagnie Ôokaï

©La compagnie Ôokaï