Visite ludique de l’exposition « Le monde de Clovis », Musée archéologique, Guiry-en-Vexin

Visite ludique de l’exposition « Le monde de Clovis » Samedi 23 mai, 16h00 Musée archéologique Val-d’Oise

Limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:20:00+02:00

Visite flash de l’exposition

Le Musée archéologique du Val d’Oise vous invite à une expérience participative unique, à la croisée des chemins entre Histoire, jeu de rôle et livre dont vous êtes le héros.

Grâce à un parcours immersif, interactif et ludique, découvrez le quotidien des Francs. Endossez l’identité et le rôle d’un personnage mérovingien et forgez votre propre destin. Laissez-vous guider par la Web App interactive ou les livrets-jeux, construisez votre propre parcours, faites vos choix et affrontez les épreuves du passé. Deviendrez-vous influent ou tomberez-vous dans l’oubli ?

Une expérience sensible et accessible à tous, mêlant plaisir du jeu, découvertes historiques et savoirs archéologiques, pour mieux comprendre le premier Moyen Âge à travers les apports récents de la recherche.

Musée archéologique 4 Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin, France Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise Île-de-France 0134338600 https://www.valdoise.fr/608-le-musee-archeologique-departemental-du-val-d-oise.htm [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/?categorie=ARCEVENE »}] Collections protohistoriques (deuxième Age de fer), statuaire et vaisselle gallo-romaine, mobilier d’habitat et de nécropole du haut moyen âge, archéologie contemporaine (statues en béton du pavillon soviétique érigé à Paris en 1937 pour l’Exposition internationale des Arts et Techniques de la Vie Moderne, récemment retrouvées dans une glacière du château de Baillet-en-France).

Visite ludique de l’exposition « Le monde de Clovis »

©CDVO/Olivier Nguyen