Exposition La Mer en cases de Lucas Vallerie route de l’ecloserie Île-d’Houat

Île-d’Houat

Exposition La Mer en cases de Lucas Vallerie

route de l’ecloserie Eclosarium Île-d’Houat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-07-01

La mer en cases Illustrations & planches originales de BD de Lucas Vallerie.

Histoires d’îles, proches ou lointaines, réelles ou imaginaires, rassurantes ou dangereuses ; histoires d’eaux qui entourent, qui séparent et que l’on traverse. La mer est toujours présente dans ses cases de BD. .

route de l’ecloserie Eclosarium Île-d’Houat 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 38 38

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English :

L’événement Exposition La Mer en cases de Lucas Vallerie Île-d’Houat a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 56