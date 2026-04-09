Exposition La Mer en cases de Lucas Vallerie route de l’ecloserie Île-d’Houat
Exposition La Mer en cases de Lucas Vallerie route de l’ecloserie Île-d’Houat vendredi 1 mai 2026.
Île-d’Houat
Exposition La Mer en cases de Lucas Vallerie
route de l’ecloserie Eclosarium Île-d’Houat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-07-01
La mer en cases Illustrations & planches originales de BD de Lucas Vallerie.
Histoires d’îles, proches ou lointaines, réelles ou imaginaires, rassurantes ou dangereuses ; histoires d’eaux qui entourent, qui séparent et que l’on traverse. La mer est toujours présente dans ses cases de BD. .
route de l’ecloserie Eclosarium Île-d’Houat 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 38 38
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L’événement Exposition La Mer en cases de Lucas Vallerie Île-d’Houat a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 56