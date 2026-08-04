Informations pratiques

Clécy

Exposition La Mue aux Ateliers 48

Ateliers 48 Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Exposition La Mue aux Ateliers 48

Au programme aux Ateliers 48 ce mois-ci

Venez découvrir le travail de Louise, alias Les Os creux, sa poésie et la technique du caviardage !

Ouvert le mardi, mercredi, vendredi et dimanche de 14h à 18h

Vernissage le 7 août à 18h ! .

Ateliers 48 Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 62 49 17 50 ateliers48@gmail.com

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English : Exposition La Mue aux Ateliers 48

‘La Mue’ Exhibition at Ateliers 48

L’événement Exposition La Mue aux Ateliers 48 Clécy a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Suisse Normande