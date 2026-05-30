Exposition La Peau du monde Jean-Gilles Badaire & Joël Vernet Place de l’abbaye Cluny

Cluny

Exposition La Peau du monde Jean-Gilles Badaire & Joël Vernet

Place de l’abbaye Ecuries de Saint-Hugues Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-07-01

L’exposition La peau du monde réunit l’écrivain Joël Vernet et le peintre Jean-Gilles Badaire, dont les parcours artistiques se sont croisés et nourris pendant plus de trente ans.

Né en 1954 aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère, Joël Vernet a construit une œuvre littéraire marquée par le voyage, de l’Afrique de l’Ouest au Sahara, de la Syrie à l’Asie centrale. Publiés notamment chez Fata Morgana ou Lettres Vives, ses livres célèbrent le minuscule et l’immense, l’ici et l’ailleurs. Il a reçu le prix Heredia de l’Académie française en 2021, puis le Grand Prix Robert Ganzo de poésie en 2025 pour l’ensemble de son œuvre.

Peintre, dessinateur et écrivain, Jean-Gilles Badaire (1951–2022) a développé pendant plus de cinquante ans une œuvre picturale singulière, nourrie par la poésie et la fréquentation des écrivains. Il s’est imposé à la croisée de la peinture et de la littérature par ses accompagnements, tout en poursuivant un travail central de carnets et de toiles, marqué par l’usage de matériaux pauvres, l’énergie du geste et un attachement obstiné à la figure.

Depuis les années 1990, Vernet et Badaire unissent écriture et peinture au fil de livres, carnets et voyages, notamment en Afrique.

L’exposition invite à parcourir ces territoires sensibles, entre lieux traversés, mémoire et imaginaire.

Exposition en partenariat avec la ville de Cluny et les éditions L’Instant d’Après.

Sous la direction artistique de la galerie Capazza, Nançay. .

Place de l’abbaye Ecuries de Saint-Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition La Peau du monde Jean-Gilles Badaire & Joël Vernet

L’événement Exposition La Peau du monde Jean-Gilles Badaire & Joël Vernet Cluny a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)