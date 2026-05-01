Iffendic

Exposition La Planète d’Au-Dessus de la Terre

Lieu-dit Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-05-29

Du 29 mai au 23 août, L’aparté reçoit l’exposition La Planète d’Au-Dessus la Terre d’Elly Oldman.

Le vernissage se fera le 29 mai à 18h30.

En résidence-mission depuis 2025, l’artiste Elly Oldman développe un projet artistique ambitieux et atypique autour de la problématique de la pollution plastique et de l’éco-anxiété qu’elle peut susciter chez chacun de nous.

Au cœur de ce projet se trouve La Planète d’Au-Dessus de la Terre imaginée par Mattie, une petite fille intrépide, et Mirligros, son robot. Dans ce monde parallèle où la fantaisie côtoie les enjeux écologiques bien réels, vous serez invités à affronter Platastique et les plastimonstres, symboles des déchets qui envahissent notre quotidien. Par ses illustrations emplies d’humour et de couleurs et un jeu en réalité augmentée associé, Elly Oldman invite petits et grands à réfléchir autrement à l’impact de nos modes de vie.

Découvrez l’univers de l’artiste dans un grand Cherche&Trouve interactif tout au long de l’été.

Entrée libre et gratuite. .

Lieu-dit Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 77 29

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English :

L’événement Exposition La Planète d’Au-Dessus de la Terre Iffendic a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Montfort Communauté