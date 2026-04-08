Iffendic

Fête des Quatre Routes

Les Quatre Routes Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Vendredi 29 mai Courses nature

19h15 5 km, 10 km et relais nature enfant-adulte (enfant de 7 ans à 15 ans).

Inscription sur place ou via le QR Code.

20h Courses adultes mixte 5km 8€ 10kms 10€

Inscription sur Klikego.

Restauration sur place.

Samedi 30 mai, à partir de 20h jambon grillé et soirée dansante.

Inscriptions et réservations auprès d’un membre de l’association ou via le QR Code.

Dimanche 31 mai Courses cycliste à étapes, La 4 routes Tro’Fée

Courses contre la montre, course en ligne, Open 2-3 et Acess, écoles de cyclisme.

Restauration sur place. .

Les Quatre Routes Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête des Quatre Routes Iffendic a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Montfort Communauté