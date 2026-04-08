Fête des Quatre Routes Iffendic
Fête des Quatre Routes Iffendic vendredi 29 mai 2026.
Iffendic
Fête des Quatre Routes
Les Quatre Routes Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Vendredi 29 mai Courses nature
19h15 5 km, 10 km et relais nature enfant-adulte (enfant de 7 ans à 15 ans).
Inscription sur place ou via le QR Code.
20h Courses adultes mixte 5km 8€ 10kms 10€
Inscription sur Klikego.
Restauration sur place.
Samedi 30 mai, à partir de 20h jambon grillé et soirée dansante.
Inscriptions et réservations auprès d’un membre de l’association ou via le QR Code.
Dimanche 31 mai Courses cycliste à étapes, La 4 routes Tro’Fée
Courses contre la montre, course en ligne, Open 2-3 et Acess, écoles de cyclisme.
Restauration sur place. .
Les Quatre Routes Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Fête des Quatre Routes Iffendic a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Montfort Communauté
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