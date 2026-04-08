Iffendic

Ermin Breizh Cup

Rue du Stade Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Le Montfort Iffendic Football organise sont premier tournoi de foot pour les U11 le 30 et 31 mai.

Venez les encourager ! .

Rue du Stade Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Ermin Breizh Cup Iffendic a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Montfort Communauté