Ermin Breizh Cup Iffendic
Ermin Breizh Cup Iffendic samedi 30 mai 2026.
Iffendic
Ermin Breizh Cup
Rue du Stade Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Le Montfort Iffendic Football organise sont premier tournoi de foot pour les U11 le 30 et 31 mai.
Venez les encourager ! .
Rue du Stade Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Ermin Breizh Cup Iffendic a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Montfort Communauté
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