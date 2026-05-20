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Exposition La Planète d’Au-Dessus de la Terre d’Elly Oldman L’aparté, lieu d’art contemporain Iffendic

Exposition La Planète d’Au-Dessus de la Terre d’Elly Oldman L’aparté, lieu d’art contemporain Iffendic

Exposition La Planète d’Au-Dessus de la Terre d’Elly Oldman L’aparté, lieu d’art contemporain Iffendic vendredi 29 mai 2026.

Lieu : L'aparté, lieu d'art contemporain

Adresse : Lac de Trémelin

Ville : 35750 Iffendic

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 18:30

Heure de fin : 18:00

Tarif : Gratuit

L’artiste Elly Oldman développe un projet artistique autour de la problématique de la pollution plastique. Par ses illustrations emplies d’humour et de couleurs, elle invite petits et grands à réfléchir autrement à l’impact de nos modes de vie.

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