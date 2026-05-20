Exposition La Planète d’Au-Dessus de la Terre d’Elly Oldman L’aparté, lieu d’art contemporain Iffendic
Exposition La Planète d’Au-Dessus de la Terre d’Elly Oldman L’aparté, lieu d’art contemporain Iffendic vendredi 29 mai 2026.
L’artiste Elly Oldman développe un projet artistique autour de la problématique de la pollution plastique. Par ses illustrations emplies d’humour et de couleurs, elle invite petits et grands à réfléchir autrement à l’impact de nos modes de vie.
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