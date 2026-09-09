EXPOSITION LA RETIRADA Grenade

Informations pratiques

Grenade

EXPOSITION LA RETIRADA

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-09-11

La Mairie de Grenade propose en lien avec La fête de la rentrée de la Bibliothèque une exposition sur l’exil des républicains espagnols, prêtée par le Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation.

Alors que 90 ans ont tout juste passé depuis le début de la guerre civile en Espagne (1936-1939), il n’est pas inutile de rappeler cette page de l’Histoire qui unit Espagnols et Français. De leur accueil dans la France de la 3ème République, puis dans celle de Vichy, à leur intégration, en passant par leur rôle dans la Résistance française, ces exilés républicains et leurs familles ont marqué l’histoire de notre département et façonné une partie de son identité. Ils s’y sont enracinés et ont marqué ce territoire par une identité singulière qui a progressivement enrichi celle de tous les Haut-Garonnais. Cette exposition a donc pour mission de montrer à quel point les souvenirs des réfugiés républicains espagnols ne sont pas seulement devenus la mémoire d’une communauté, mais bien une partie de la mémoire commune, conjointe, partagée.

Des projections de témoignages d’exilés et de leurs enfants seront prévues dans la salle d’exposition municipale, en même temps que l’exposition. De nombreux livres et films sur le sujet seront disponibles à l’emprunt et à la consultation à la bibliothèque.

(Tout public. Conseillée à partir de 10 ans. ) 0 .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr

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English :

The City of Grenade, in conjunction with the library’s Back-to-School Festival, is presenting an exhibition on the exile of Spanish Republicans, organized by theDepartmental Museum of the Resistance and Deportation.

L’événement EXPOSITION LA RETIRADA Grenade a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE