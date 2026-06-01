Exposition La Rue de l’Art Ferrières-en-Gâtinais
Exposition La Rue de l’Art Ferrières-en-Gâtinais dimanche 14 juin 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
Exposition La Rue de l’Art
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Exposition La Rue de l’Art
Venez découvrir l’exposition de La Rue de l’Art. Au programme peintures, photos et dessins seront dans la grande rue à Ferrières. Des démonstrations et des ateliers auront également lieu, une belle journée artistique se profile ! Ouvert à tous .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Rue de l’Art exhibition
L’événement Exposition La Rue de l’Art Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
À voir aussi à Ferrières-en-Gâtinais (Loiret)
- Thé dansant Ferrières-en-Gâtinais 14 juin 2026
- Animation à la bibliothèque Ferrières-en-Gâtinais 17 juin 2026
- Soirée concert Caraïbéenne Ferrières-en-Gâtinais 20 juin 2026
- Stage estival de Karaté Défense Ferrières-en-Gâtinais 30 juin 2026
- Stage estival Karaté traditionnel Ferrières-en-Gâtinais 1 juillet 2026