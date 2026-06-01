Ferrières-en-Gâtinais

Exposition La Rue de l’Art

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Exposition La Rue de l’Art

Venez découvrir l’exposition de La Rue de l’Art. Au programme peintures, photos et dessins seront dans la grande rue à Ferrières. Des démonstrations et des ateliers auront également lieu, une belle journée artistique se profile ! Ouvert à tous .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

La Rue de l’Art exhibition

L’événement Exposition La Rue de l’Art Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS