Exposition : la Terre et la Mer, Maison Parazols – Galerie de la Cabrerisse, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

Informations pratiques

Exposition : la Terre et la Mer 19 et 20 septembre Maison Parazols – Galerie de la Cabrerisse Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Anna Camille, artiste peintre et dessinatrice, témoigne de la fragilité de notre patrimoine à travers une série de dessins consacrée aux paysages des Corbières après l’incendie qui a encerclé le village en août 2025.

L’artiste poursuit son exploration avec des tableaux et des dessins autour de la mer. « On parle de l’horizon comme s’il n’en existait qu’un. » Alors que la mer, si déterminante pour notre environnement, est en pleine transformation, une question demeure : quel sera son avenir sur notre territoire ?

L’exposition réunit des peintures à l’huile ainsi que des dessins à l’encre et au fusain, présentés dans un petit château datant de 1854.

Maison Parazols – Galerie de la Cabrerisse 15 avenue de Narbonne, 11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie 07 50 23 41 51 http://galeriedelacabrerisse.com https://www.facebook.com/galeriedelacabrerisse La maison Parazols impressionne par son architecture majestueuse, comme une véritable forteresse. Cet édifice historique, dont la construction a commencé en 1853, n’a été terminé que 31 années plus tard, en 1884. C’est en effet une véritable prouesse architecturale, avec 5 étages, une tour d’angle et plus de 60 fenêtres.

Restaurée dans le respect du style de l’époque, cette vaste demeure abrite depuis 6 ans une galerie d’art au rez-de-chaussée. Le cachet spécial du lieu fait un bel écrin pour les 5 expositions qui présentent chaque année un choix d’artistes peintres et de sculpteurs internationaux d’une grande qualité. Parking derrière la mairie, à 100 m.

Anna Camille, artiste peintre et dessinatrice, témoigne de la fragilité de notre patrimoine avec une série de dessins sur le paysage des Corbières après l’incendie qui a entouré le village en août a…

©ANNA CAMILLE