Exposition : La traversée des jardins, Château de Carrouges, Carrouges

Informations pratiques

Exposition : La traversée des jardins 18 – 20 septembre Château de Carrouges Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le domaine de Carrouges, situé dans l’Orne au cœur du Parc naturel régional Normandie-Maine, propose une visite mêlant patrimoine et nature sur 10 hectares. Le château est entouré d’un vaste parc avec douves, jardins à la française, allées historiques et verger, offrant un cadre idéal pour la promenade.

L’exposition présente une évolution des jardins à travers les époques. Elle débute avec le jardin médiéval, clos et symbolique, puis aborde le jardin de la Renaissance, inspiré de l’Antiquité et riche en décors artistiques. Elle évoque aussi les jardins botaniques et les cabinets de curiosités.

Le parcours se poursuit avec le jardin baroque, spectaculaire et théâtral, puis le jardin anglais du XVIIIe siècle, plus naturel et paysager. Le XIXe siècle introduit le jardin “naturel”, inspiré notamment des cottages et de peintres comme Monet.

Enfin, l’exposition met en avant le jardin comme lieu de rêverie, de contes et de souvenirs d’enfance, tout en soulignant sa fragilité et la nécessité de le préserver.

Château de Carrouges 3 route du château, 61320 Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie 02 33 27 20 32 https://www.chateau-carrouges.fr/ https://www.instagram.com/ChateauDeCarrouges/;https://www.facebook.com/ChateauDeCarrouges/ Monument de briques rouges niché dans le creux d’un vallon, le château de Carrouges a été construit et habité pendant de nombreux siècles par la même famille, du Moyen Âge à 1936. De cette longue occupation, il a conservé plusieurs milliers de meubles, objets et œuvres d’art : une particularité qui, au-delà d’un intérêt patrimonial évident, donne à ce lieu le charme d’une demeure vivante. Du donjon avec sa chambre de tirs, aux cuisines où brille la batterie de casseroles en cuivre, en passant par la chambre Louis XI, le salon des portraits, la salle à manger Premier Empire ou le somptueux appartement de parade du XVIIe siècle aux influences italiennes (véritable point d’orgue de la visite !), remontez le temps et pénétrez dans le quotidien d’un château qui a traversé guerres et révolutions.

Marquée par la famille Le Veneur, l’histoire de ce monument situé entre les forêts domaniales d’Ecouves et Andaines est aussi liée au patrimoine de la vènerie : « les salles de chasse » du Château de Carrouges conservent et exposent en partenariat avec le Musée de la Chasse et de la Nature à Paris (Fondation François Sommer) une collection unique en Europe : la collection Falandre. Dans le Parc, profitez de 10 hectares de nature préservée, au cœur du Parc Naturel Régional Normandie-Maine labellisé « Géoparc mondial UNESCO ». Une fois passé sous l’iconique châtelet Renaissance qui marque l’entrée du domaine, différents jardins offrent une promenade romantique dans le paysage éternel du bocage normand, entre verger conservatoire de pommiers, sous-bois et parterres classiques à la ferronnerie d’art exceptionnelle.

Monument national géré par le Centre des monuments nationaux, le Château de Carrouges est ouvert à la visite 360 jours par an. Il applique une large politique de gratuité d’entrée et de nombreux espaces sont accessibles à tous librement comme le Parc, les salles de chasse, le donjon ou certaines expositions temporaires.

Le domaine de Carrouges, situé dans l’Orne au cœur du Parc naturel régional Normandie-Maine, propose une visite mêlant patrimoine et nature sur 10 hectares. Le château est entouré d’un vaste parc à …

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