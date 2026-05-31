Exposition : Château de cartes. Souvenirs de Carrouges, Château de Carrouges, Carrouges

Exposition : Château de cartes. Souvenirs de Carrouges 19 et 20 septembre Château de Carrouges Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Bons baisers de Normandie !

Si 2026 marque les 90 ans de l’achat du château par l’État, 2027 célébrera le centenaire de son classement au titre des Monuments historiques. Pour célébrer ce double jubilé et à l’occasion du bicentenaire de la Photographie, le château de Carrouges remonte le temps avec une exposition de cartes postales anciennnes tirées en grand format et présentées dans les allées du parc.

Le château de Carrouges fête son anniversaire… avec vous !

En parrallèle à cette exposition de cartes postales, le monument lance une grande collecte de souvenirs ! Vous avez des photos à partager, des histoires à raconter ou des objets portant la marque du château ? Contactez nous (contact mail : chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr)

Vous prendrez ainsi part à une exposition exceptionnelle sur la mémoire collective du monument conçue autour d’archives inédites retraçant les derniers mois du château en tant que demeure privée, dans les années 1930.

Château de Carrouges 3 le château, 61320 Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie 0233272032 http://www.chateau-carrouges.fr [{« link »: « mailto:chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr »}] Le château de Carrouges est considéré comme l’un des deux fleurons du patrimoine normand, avec le Mont Saint-Michel. Place forte érigée pendant la Guerre de Cent ans, son pavillon d’entrée, petit châtelet flanqué de quatre tours, est considéré comme le premier monument Renaissance de Normandie.

Premier grand chantier de la dynastie des Gabriel, architectes de Paris et Versailles au XVIIIe siècle, ce château de briques roses et de granite aux hautes toitures d’ardoises qui se reflètent dans ses douves et son parc de 10 hectares au cœur du parc naturel régional Normandie Maine, nous plonge dans l’histoire des grandes demeures aristocratiques.

Durant sept siècles une même famille l’a composé, meublé, enrichi et a façonné tout un paysage, une économie, une vie artistique et culturelle au cœur de l’Orne. En voiture : – A 11 km au nord de l’axe Paris / Le Mont-Saint-Michel. – A 26 km de l’axe Caen / Le Mans. – De Domfront : D908 vers La Ferté-Macé puis vers Carrouges. – D’Alençon : sortie n° 5, D112 et N12 vers Domfront, puis D909 vers Carrouges. – Autoroutes : A28 sortie 13 Alençon et A88 sortie 18 Argentan Parking bus et voiture gratuit sur place. En train : Gares les plus proches Argentan et Alençon

Bons baisers de Normandie !

© © Reproduction Léandre Guenard / CMN