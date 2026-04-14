Exposition : La Traversée des jardins, Château de Carrouges, Carrouges

Exposition : La Traversée des jardins 5 – 7 juin Château de Carrouges Orne

7€, gratuit <26 ans et ressortissants de l'Union Européenne. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:45:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

En écho à ces différents espaces paysagers du domaine, le parcours de l’exposition débute avec l’évocatipon du jardin médiéval, lieu clos aux arbres chargés de fruits et aux treilles fleuries qui devient dans les romans chevaleresques et les récits imaginaires, un lieu merveilleux. Ce thème est évoqué avec un impressionnant château de papier mâché, création de Laetitia Miéral, et son jardin – inspiré du classique de la littérature médiévale Le Roman de la Rose – émergeant d’un livre comme si une enluminure prenait forme sous nos yeux.

Le jardin de la Renaissance, né en Italie avec la redécouverte de l’Antiquité, peuple ses vastes allées de statues de marbres, de labyrinthes de verdure, grottes, et fontaines jaillissantes tout en devenant une source d’inspiration pour les jardins français. Reprenant les thèmes principaux de ces jardins, souvent fantaisistes, une création des artistes Piet.sO et Peter Keene propose un « carrousel » de jardins invitant le regard à se perdre dans des décors raffinés et animés de jeux de lumière.

Cette période sera également celle de l’apparition des jardins botaniques, évoqués ici avec un décor inspiré des cabinets de curiosités de le Renaissance qui étaient le plus souvent prolongé par une collection de plantes et d’herbiers.

Avec le baroque c’est un jeu entre l’illusion et la réalité qui prédomine, comme à Versailles, faisant du jardin un décor de théâtre où le jaillissement des fontaines et les perspectives infinies subliment la nature. Un étonnant théâtre mécanique, créé par Sébastien Simon, évoque la magie d’un jardin baroque et ses reflets dans un miroir.

A la différence du jardin à la française et sa rigueur contestée, le jardin anglais compose au XVIIIe siècle ses paysages comme des tableaux en mettant en valeur les arbres, les étangs, les rivières dans des sites jalonnés d’architectures et de ruines.

Une série de petits tableaux en forme de luminaires, créations de Corinne Bernizet, transcrit ce thème, complétée par une projection des fascinants « transparents » du peintre et paysagiste Louis Carrogis de Carmontelle (1717-1806), images de jardins idéalisés qui étaient selon ses mots « un pays d’illusions ». Enfin sera également à découvrir l’ancêtre du terrarium moderne, un jardin sous cloche très prisés par l’Angleterre victorienne, que recréé Benoit Duvergé en en faisant un objet de rêverie.

Toujours de l’Angleterre viendra l’apparition du jardin « naturel », au XIXe siècle, riche de ses compositions florales aux couleurs variées qui est à l’origine du cottage garden et devient également la source d’inspiration de plusieurs peintres dont Claude Monet et son fameux jardin de Giverny.

Un jardin secret inspiré d’un célèbre roman pour la jeunesse, conçu par Sébastien Simon, et un tableau animé évoquent ces thèmes. Souvent lieu de souvenirs d’enfance, le jardin est aussi le cadre idéal de contes et légendes, où apparaissent fées ou magiciennes. Ce « jardin de l’enchantement » est évoqué ici par un décor floral (une création de Jardin d’Ombres) animé par des images vidéos poétiques. Enfin, en conclusion de l’exposition avec la présentation d’un herbier lumineux, imaginé par Colas Reydellet, il sera rappelé la fragilité du jardin et sa nécessaire préservation.

Qu’ils soient réels ou rêvés, les jardins restent une source inépuisable d’inspiration pour les artistes qui nous incitent à en franchir leur seuil.

Château de Carrouges 3 le château, 61320 Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie 02 33 27 20 32 http://www.chateau-carrouges.fr/ https://www.facebook.com/ChateauDeCarrouges/ Des origines à 1936, le château n’a jamais été vendu ; il est toujours resté dans la même famille par successions. La qualité de son mobilier (de la Renaissance à la restauration) et la richesse de ses nombreux portraits de famille le dotent du charme particulier d’une maison habitée.

Carrouges est un édifice entièrement construit en briques. Celles-ci ont la caractéristique d’être cuites dans des fours dits à la volée, comme des meules de charbon de bois, ce qui leur donne une teinte très douce de rose fanée sur laquelle jouent les nuances de la lumière et des reflets des douves. L’ensemble, constitué de longs murs de briques, d’encadrement de granit et de hauts toits d’ardoise aux charpentes complexes présente une subtile unité dans la mouvance du ciel normand. Le château est entouré d’un parc de dix hectares, de bosquets, de terrasses et de grands parterres. Le château de Carrouges est un monument national géré par le Centre des monuments nationaux. Parking juste à côté du châtelet d’entrée du château

En écho à ces différents espaces paysagers du domaine, le parcours de l’exposition débute avec l’évocatipon du jardin médiéval, lieu clos aux arbres chargés de fruits et aux treilles fleuries qui les…

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