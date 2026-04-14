Visite guidée : à première vue quelle est cette plante ?, Les jardins de la ferme Ornée, Carrouges

Visite guidée : à première vue quelle est cette plante ? 6 et 7 juin Les jardins de la ferme Ornée Orne

Durée 1h30, 25 pers. max, 10€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 - 2026-06-07T17:30:00+02:00

Clefs visuelles d’identification des plantes au sein des collections botaniques CCVS.

Les jardins de la ferme Ornée La Boujardière, 61320 Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie 09 63 45 99 79 http://www.fermeornee.eu

Clefs visuelles d’identification des plantes au sein des collections botaniques CCVS.

©J.P.Morby