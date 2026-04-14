Visite libre du parc et des jardins, Château de Carrouges, Carrouges

Visite libre du parc et des jardins 5 – 7 juin Château de Carrouges Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

10 hectares de nature préservée au coeur du Parc naturel régional Normandie-Maine (classé Géoparc Unesco) vous attendent ! Entre les forêts d’Ecouves et Andaines, le Château de Carrouges occupé pendant 7 siècles par la même famille est un monument qui a défié le temps.

Cette demeure prestigieuse édifiée entre le Moyen Âge et le XVIIe siècle est un bijou d’architecture : les couleurs chaudes des briques roses qui animent les façades qui se reflètent dans les douves sont réhaussées par le parc verdoyant qui offre une vaste promenade au visiteur.

De quoi en prendre… plein la vue !

Du parterre classique et ses formes formes géométriques au miroir d’eau de l’étang, en passant par les perspectives qu’offrent les grandes allées bordées de tilleuls et les jeux graphiques créés par les entrelacs des grilles historiques du XVIIe siècle : le château et son parc se laissent découvrir et photographiés à travers de nombreux points de vue.

Profitez de votre visite pour faire une pause pique-nique dans le verger conservatoire de pommiers et bien entendu, si le coeur vous en dit, prenez un billet et visitez le château.

Comme autrefois les seigneurs de Carrouges, vous profiterez de la vue sur les jardins depuis le grandiose appartement de parade restauré et ouvert pour la première fois de son histoire en 2024.

Château de Carrouges 3 le château, 61320 Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie 02 33 27 20 32 http://www.chateau-carrouges.fr/ https://www.facebook.com/ChateauDeCarrouges/ Des origines à 1936, le château n’a jamais été vendu ; il est toujours resté dans la même famille par successions. La qualité de son mobilier (de la Renaissance à la restauration) et la richesse de ses nombreux portraits de famille le dotent du charme particulier d’une maison habitée.

Carrouges est un édifice entièrement construit en briques. Celles-ci ont la caractéristique d’être cuites dans des fours dits à la volée, comme des meules de charbon de bois, ce qui leur donne une teinte très douce de rose fanée sur laquelle jouent les nuances de la lumière et des reflets des douves. L’ensemble, constitué de longs murs de briques, d’encadrement de granit et de hauts toits d’ardoise aux charpentes complexes présente une subtile unité dans la mouvance du ciel normand. Le château est entouré d’un parc de dix hectares, de bosquets, de terrasses et de grands parterres. Le château de Carrouges est un monument national géré par le Centre des monuments nationaux. Parking juste à côté du châtelet d’entrée du château

10 hectares de nature préservée au coeur du Parc naturel régional Normandie-Maine (classé Géoparc Unesco) vous attendent ! Entre les forêts d’Ecouves et Andaines, le Château de Carrouges occupé 7 par…

© David Bordes / Centre des monuments nationaux