Concert à l’église de Carrouges Eglise de Carrouges Carrouges

Concert à l’église de Carrouges

Eglise de Carrouges 17 Av. du Maréchal Leclerc de Hauteclocque Carrouges Orne

Tarif : – –

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 21:45:00

2026-05-29

Venez écouter la musique de Nancy Campadieu avec saxophone et violon. .

+33 2 33 31 08 62 alain.fournier033@orange.fr

