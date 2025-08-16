Naïri Carrouges

Naïri

Salle de fêtes du Château Carrouges Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Naïri est le nom de l’antique Arménie. Le projet de Claude Tchamitchian est de faire revivre l’imaginaire d’un territoire (celui de ses origines), au travers de trois suites. Ces suites évoquent un imaginaire qui remonte à la nuit des temps, à l’origine des mythologies oubliées et pourtant toujours présentes. Une musique riche de nuances, d’emportements et d’expressivité extrême. Musique d’un récit métaphorique qui transcrit toutes les strates de l’histoire. Pas une œuvre à thèse, ou à programme une libre plongée dans un imaginaire, celui d’un peuple autant que d’un musicien qui compose, interprète et improvise.

Composées pour une petite forme, ce projet réunit, autour de Claude Tchamitchian, Catherine Delaunay et Pierrick Hardy, qui sont de véritables conteurs, ayant un lien fort à leur culture et possédant une profondeur d’expression propre à la narration.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et le Centre des monuments nationaux Château de Carrouges. .

Salle de fêtes du Château Carrouges 61320 Orne Normandie +33 2 33 27 20 32

