Carrouges

Fête de la Guibray

Château de Carrouges Carrouges Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Après trois éditions couronnées de succès, À cor et à cri Journée Tradition et Vénerie prend un nouveau départ en 2026 à l’occasion des 90 ans de l’acquisition par l’Etat du domaine. Le samedi 29 août, du village au château en passant par la Maison du Parc, c’est tout Carrouges qui s’animera pour la traditionnelle fête de la Guibray, une tradition pluriséculaire du pays de Carrouges. Et la journée promet d’être haute en couleurs !

Vide-greniers, marché du terroir, démonstration d’équipages et d’attelages, promenades en calèche, monte en amazone, sonneurs et grand concours de trompes, messe de Saint-Hubert, repas champêtre sous les pommiers, village des artisans, métiers et machines anciennes, feu d’artifice et bal populaire sont au programme… .

Château de Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie +33 2 33 27 20 32 chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr

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English : Fête de la Guibray

L’événement Fête de la Guibray Carrouges a été mis à jour le 2026-06-15 par Orne Tourisme