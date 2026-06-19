Exposition La vague irrésolue (Nymphéa) Micro-Folie de Falaise Falaise

Falaise

Exposition La vague irrésolue (Nymphéa)

Micro-Folie de Falaise Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-19

Exposition La vague irrésolue (Nymphéa) de Clément Davout et Léo Fourdrinier du 19 juin au 20 septembre au musée des automates et à la micro folie de Falaise

Exposition La vague irrésolue (Nymphéa) de Clément Davout et Léo Fourdrinier du 19 juin au 20 septembre au musée des automates et à la micro folie de Falaise .

Micro-Folie de Falaise Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Exposition La vague irrésolue (Nymphéa)

Exhibition: *La vague irrésolue (Nymphéa)* by Clément Davout and Léo Fourdrinier, from 19 June to 20 September at the Musée des Automates and the Micro Folie in Falaise

L’événement Exposition La vague irrésolue (Nymphéa) Falaise a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Falaise Suisse Normande