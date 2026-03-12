Exposition « L’agroalimentaire, une empreinte nantaise » Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-02 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Portée par la Loire, Nantes construit son industrie en s’appuyant sur les échanges et les innovations. L’agroalimentaire y a joué un rôle majeur, faisant naître des entreprises devenues emblématiques : LU, BN, Tipiak, Amieux, Béghin Say ou encore Cassegrain.Cette exposition temporaire invite petits et grands à découvrir cette aventure nantaise à travers un parcours riche en contenus et accessible, centré sur les thématiques suivantes : les secteurs de l’agroalimentaire, la chaîne de production, le rôle de la publicité dans cette industrie, les luttes sociales, la vie ouvrière et enfin l’avenir de l’agroalimentaire à Nantes.Une plongée passionnante dans l’histoire d’un territoire, à la croisée du fleuve, de l’industrie et de la gourmandise.Exposition visible à partir du 10 février, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18hVernissage le mardi 10 février à 17h30Visites commentées pour les groupes, payantes et sur rendez-vous : 02 40 08 20 22 ou contact@mht-nantes.fr

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/lagroalimentaire-une-empreinte-nantaise/



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