Exposition > Laisse béton ?

La Rue Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-06

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-04-06

Laisse béton ? Les vestiges de la Seconde Guerre mondiale dans le paysage Manchois.

Cette série de 27 photographies explore les traces de la Seconde Guerre mondiale dans le paysage manchois, de Utah Beach à la Hague en passant par Carentan et Cherbourg.

Plus de huit décennies après la fin du conflit, ces vestiges demeurent. Certains sont devenus des musées ou des lieux de mémoire. D’autres ont été réhabilités, transformés, et ont trouvé de nouveaux usages. Beaucoup, pourtant, subsistent discrètement, dissimulés entre des constructions modernes, engloutis par la végétation ou grignotés par l’érosion marine.

À travers ces clichés, le visiteur est invité à s’interroger quel devenir pour ces témoins du passé ? Les préserver, les transformer, ou les laisser disparaître… ?

À découvrir au cours de votre visite audioguidée ou guidée, dès le 6 avril 2026.

Site est fermé le 1er mai. .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition > Laisse béton ?

L’événement Exposition > Laisse béton ? Azeville a été mis à jour le 2026-02-13 par Attitude Manche