Exposition « Lambrequin & Créolités », Case Bourbon (CAUE de La Réunion), Saint-Denis

Informations pratiques

Exposition « Lambrequin & Créolités » 18 et 19 septembre Case Bourbon (CAUE de La Réunion) La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T06:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Á l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, édition 2026, le CAUE en partenariat avec Anne-Gaelle MICHEL vous offre un regard photographique sur un élément patrimonial de l’architecture créole, le lambrequin.

Des grandes villas aux cases des Hauts, cette délicate dentelle de toit se décline partout à La Réunion en de formes, matières ou compositions variées.

À travers ses clichés, la photographe Anne-Gaëlle Michelle nous propose une réflexion sur le devenir de ce petit patrimoine qui peu à peu tombe dans l’oubli. Mettre en lumière ce détail architectural est aussi pour l’artiste une façon d’alerter sur la nécessité de le sauvegarder.

Case Bourbon (CAUE de La Réunion) 12 rue monseigneur de beaumont, Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262218636 https://www.caue974.com/fr/portail/356/caue-de-la-reunion.html CAUE de La Réunion : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

Le CAUE en partenariat avec Anne-Gaelle MICHEL vous offre un regard photographique sur un élément patrimonial de l’architecture créole : le lambrequin.

©CAUEdeLaRéunion