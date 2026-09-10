Exposition « L’Âme du Bois », Temple Neuf, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Temple Neuf · Metz
Informations pratiques
Exposition « L’Âme du Bois » 19 et 20 septembre Temple Neuf Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Le Temple-Neuf accueillera des oeuvres du photographe Jonk qui porteront sur la reconquête par la nature de structures abandonnées par l’Homme.
Temple Neuf Place de la Comédie, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 http://templeneufmetz.org Temple édifié pour la communauté protestante, de 1901 à 1904, sur les plans de l’architecte Conrad Wahn, en style néo-roman rhénan. Le temple et le théâtre du XVIIIe siècle sont deux composantes de l’ensemble urbanistique de la Place de la Comédie.
Le Temple-Neuf accueillera des oeuvres du photographe Jonk qui porteront sur la reconquête par la nature de structures abandonnées par l’Homme.
©Rodolphe Lebois
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