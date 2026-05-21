EXPOSITION Land art et sculptures Galerie La Rive et l’Etoile Aubusson

Aubusson

EXPOSITION Land art et sculptures

Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Exposition Land art et sculptures, livres d’artiste Marc POUYET et Yannick BESLOT. .

Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 26 18 42 artpapier23@gmail.com

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English : EXPOSITION Land art et sculptures

L’événement EXPOSITION Land art et sculptures Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin