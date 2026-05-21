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EXPOSITION Land art et sculptures Galerie La Rive et l’Etoile Aubusson

EXPOSITION Land art et sculptures Galerie La Rive et l’Etoile Aubusson

EXPOSITION Land art et sculptures Galerie La Rive et l’Etoile Aubusson samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Galerie La Rive et l'Etoile

Adresse : 1 Rue de l'Abreuvoir

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Aubusson

EXPOSITION Land art et sculptures

Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Exposition Land art et sculptures, livres d’artiste Marc POUYET et Yannick BESLOT.   .

Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 26 18 42  artpapier23@gmail.com

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English : EXPOSITION Land art et sculptures

L’événement EXPOSITION Land art et sculptures Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin

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