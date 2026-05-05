Exposition L’Art en Liberté Villa Beausoleil Deauville

Deauville

Exposition L’Art en Liberté

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-09

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Henri MEYER, ancien pilote de la Compagnie Air France.

L’exposition met à l’honneur la créativité des résidents seniors de la Villa Beausoleil, et de leurs proches, autour d œuvres variées peinture, travail du verre, porcelaine, origami, poèmes et sculptures…

Horaires

Samedi 9 mai de 14h à 20h

Dimanche 10 mai de 10h à 20h

Lundi 11 mai de 10h à 16h .

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville 14800 Calvados Normandie

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English : Exposition L’Art en Liberté

The Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie welcomes Henri MEYER, former Air France pilot.

L’événement Exposition L’Art en Liberté Deauville a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SPL Deauville