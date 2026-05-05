Exposition L’Art en Liberté Villa Beausoleil Deauville
Exposition L’Art en Liberté Villa Beausoleil Deauville samedi 9 mai 2026.
Deauville
Exposition L’Art en Liberté
Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-09
Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Henri MEYER, ancien pilote de la Compagnie Air France.
L’exposition met à l’honneur la créativité des résidents seniors de la Villa Beausoleil, et de leurs proches, autour d œuvres variées peinture, travail du verre, porcelaine, origami, poèmes et sculptures…
Horaires
Samedi 9 mai de 14h à 20h
Dimanche 10 mai de 10h à 20h
Lundi 11 mai de 10h à 16h .
Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville 14800 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition L’Art en Liberté
The Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie welcomes Henri MEYER, former Air France pilot.
L’événement Exposition L’Art en Liberté Deauville a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Deauville (Calvados)
- Les rendez-vous des Friendciscaines Le cinéma français des années 1960 Deauville 5 mai 2026
- PAUL DE SAINT SERNIN THEATRE CASINO BARRIERE Deauville 8 mai 2026
- Rencontre dédicace Bruno Le Maire Le temps d’une décision Place du Marché Deauville 8 mai 2026
- Salon international des minéraux, fossiles, gemmes et bijoux Salle des fêtes Deauville 9 mai 2026
- Les Franciscaines en scène Marie-Agnès Gillot, Mermoz Melchior, Laura Arend Victor Deauville 9 mai 2026