Rencontre dédicace Bruno Le Maire Le temps d’une décision Place du Marché Deauville

Deauville

Rencontre dédicace Bruno Le Maire Le temps d’une décision

Place du Marché Librairie du Marché Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08 13:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le temps d’une décision est un livre de vérité. Il met à nu la grande bascule du monde.

Le temps d’une décision est un livre de vérité. Il met à nu la grande bascule du monde.

Que signifie la décision politique quand plus rien ne tient, ni le temps long, ni la parole publique, ni la souveraineté des nations ? Qui décide encore dans le monde actuel ? Qui décide vraiment ? De la scène nationale aux coulisses des sommets internationaux, Bruno Le Maire décrit les négociations avec Donald Trump, Vladimir Poutine ou Xi Jinping, les G20 ou les Conseils européens vidés de leur sens, la montée des régimes autoritaires et le sentiment grandissant que les décisions se prennent désormais ailleurs dans la finance ou dans les monopoles des géants de la tech.

Le temps d’une décision est un récit nourri par vingt-cinq ans de responsabilités au plus haut niveau dans un contexte mondial où la force a repris le pas sur le droit.

Ce récit ne décrit pas le pouvoir, il le fait vivre, minute par minute, jour par jour, de manière haletante. Les rapports de force y apparaissent dans toute leur brutalité, l’engagement public devient un combat moral et physique qui met les nerfs à rude épreuve. Les relations humaines se nouent et se distendent, au fil de portraits taillés au scalpel. .

Place du Marché Librairie du Marché Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 88 92 95

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English : Rencontre dédicace Bruno Le Maire Le temps d’une décision

Le temps d’une décision is a book of truth. It lays bare the world’s great upheaval.

L’événement Rencontre dédicace Bruno Le Maire Le temps d’une décision Deauville a été mis à jour le 2026-04-29 par OT SPL Deauville