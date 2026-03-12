Exposition : L’aventure du braille, deux siècles d’innovations Médiathèque Marguerite Duras Paris

Vous connaissez certainement le braille, mais savez-vous qu’il existe un braille mathématique, un braille informatique, un braille musical, et un braille abrégé ? Et que depuis son invention en 1825, le braille s’est développé à travers le monde et permet désormais de transcrire 137 langues ?

Cette exposition revient sur l’invention par un jeune garçon de 15 ans, Louis Braille, d’un procédé génial pour transformer lettres et chiffres en un système de points en relief, faciles à reconnaître par le toucher. Louis Braille a ainsi transformé la vie de nombreuses personnes aveugles à travers le monde. Ainsi, ceux qui étaient trop souvent exclus de la société et tenus à l’écart des nombreuses connaissances accessibles par la lecture, ont pu découvrir les livres, accéder à l’apprentissage, étendre leur culture ou composer de la musique.

De la tablette à poinçon aux plages braille électroniques, cette exposition retrace deux siècles d’inventions et de développements du braille.

Exposition conçue par le pôle Lire Autrement de la médiathèque, en partenariat avec l’INSEI.

Logo de l’INSEI ; Crédits : Insei

Exposition conçue par le Pôle Lire Autrement de la médiathèque en partenariat avec l’INSEI et proposée dans le cadre du Mois Parisien du handicap.

Du mardi 12 mai 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/



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