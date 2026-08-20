Exposition : Lavognes et Cazelles, Domaine de Boissets, Sainte-Enimie

Informations pratiques

Exposition : Lavognes et Cazelles 19 et 20 septembre Domaine de Boissets Lozère

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de l’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes UNESCO

Lavognes & Cazelles

La cazelle, élément patrimonial principalement identitaire des causses, tire son étymologie de l’occitan casèla qui signifie cabane. La cazelle, selon les régions, est aussi nommée chazelle ou capitelle, ou encore borie en Provence.

Cette petite construction était bâtie par les bergers, sur les parcours où paissent les brebis, afin de se protéger du soleil, du vent et de la pluie, tout en gardant le troupeau. Ils utilisaient la pierre présente sur place, fruit de l’épierrement des champs.

Souvent circulaire, sa taille est adaptée au berger et il n’est pas rare de voir des cazelles de petites dimensions, car destinées aux enfants qui gardaient souvent les troupeaux.

La lavogne également appelée lavagne localement, est le symbole de la vie et de l’ingéniosité humaine des hauts plateaux.

Dans son dictionnaire Occitan-Français, Louis Alibert indique que le mot lavagne vient de lavar, sans doute parce qu’à l’origine, elle était utilisée pour laver la laine, ce qui fut par la suite interdit. Ainsi, le sens littéral serait « flaque d’eau de lavage ».

Bien plus que des flaques, les lavognes sont devenues au fil des siècles des ouvrages de plus en plus sophistiqués, évoluant de mares naturelles entretenues, à de véritables ouvrages pavés avec soin et auxquels on a ajouté des dispositifs d’amélioration : canalisation, bassin de décantation, abreuvoir, voire puits.

Domaine de Boissets Domaine des Boissets, 48210 Sainte-Enimie Sainte-Enimie 48210 Lozère Occitanie 09.79.40.63.53 https://lozere.fr/la-collectivite/le-conseil-departemental/proprietes-departementales/domaine-de-boissets.html En bordure du causse de Sauveterre, à une altitude de 975 mètres, le domaine des Boissets surplombe les Gorges du Tarn de 400 mètres, au-dessus de Sainte-Enimie. Cette ferme caussenarde a été restaurée en 2001. Le « domaine départemental des Boissets » est aujourd’hui un centre d’interprétation des Causses et des Gorges, géré par le Département de la Lozère. Le hameau, datant du XVIIe siècle, présente une architecture caussenarde typique avec ses voûtes, ses toits de lauzes calcaires, etc. Il est constitué de six bâtiments regroupant des maisons d’habitation, des granges, des bergeries, des lieux de stockage du grain, un four à pain, etc. Dans la vaste cour intérieure, on peut observer l’aire de battage du blé, encore intacte avec ses larges dalles de calcaire. Parking gratuit.

Exposition de l’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes UNESCO

©Entente Interdépartementale Causses et Cévennes