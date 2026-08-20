Visite en autonomie du Domaine, Domaine de Boissets, Sainte-Enimie

Informations pratiques

Visite en autonomie du Domaine 19 et 20 septembre Domaine de Boissets Lozère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Point de vue sur les Gorges-du-Tarn, Expositions permanentes sur l’agropastoralisme, Coin Lecture, Four à pain, Aire de battage, Grange… Découvrez les nombreux bâtiments de cette ancienne ferme caussenarde ainsi que les pratiques et savoir-faire caussenards.

« Haut-lieu de l’agropastoralisme » depuis 2022, le Domaine de Boissets retrace l’histoire des lieux et des hommes à travers son architecture remarquable et ses pelouses calcaires qui s’étendent à perte de vue. Cette ancienne ferme caussenarde, léguée par la famille Malafosse en 1978, a été restaurée par la Département de la Lozère dans les années 90, afin de devenir un lieu d’interprétation et de découverte des Causses et des Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2011.

Domaine de Boissets Domaine des Boissets, 48210 Sainte-Enimie Sainte-Enimie 48210 Lozère Occitanie 09.79.40.63.53 https://lozere.fr/la-collectivite/le-conseil-departemental/proprietes-departementales/domaine-de-boissets.html En bordure du causse de Sauveterre, à une altitude de 975 mètres, le domaine des Boissets surplombe les Gorges du Tarn de 400 mètres, au-dessus de Sainte-Enimie. Cette ferme caussenarde a été restaurée en 2001. Le « domaine départemental des Boissets » est aujourd’hui un centre d’interprétation des Causses et des Gorges, géré par le Département de la Lozère. Le hameau, datant du XVIIe siècle, présente une architecture caussenarde typique avec ses voûtes, ses toits de lauzes calcaires, etc. Il est constitué de six bâtiments regroupant des maisons d’habitation, des granges, des bergeries, des lieux de stockage du grain, un four à pain, etc. Dans la vaste cour intérieure, on peut observer l’aire de battage du blé, encore intacte avec ses larges dalles de calcaire. Parking gratuit.

Point de vue sur les Gorges-du-Tarn, Expositions permanentes sur l’agropastoralisme, Coin Lecture, Four à pain, Aire de battage, Grange… Découvrez les nombreux bâtiments de cette ancienne ferme que…

©Maxence Meslier – Département de la Lozère