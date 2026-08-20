Visite guidée du domaine de Boissets, Domaine de Boissets, Sainte-Enimie

Informations pratiques

Visite guidée du domaine de Boissets 19 et 20 septembre Domaine de Boissets Lozère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez, lors d’une visite guidée, un hameau remarquable du causse de Sauveterre, inscrit au titre des Monuments historiques et haut lieu de l’agropastoralisme caussenard. Au fil du parcours, laissez-vous conter l’histoire de ce patrimoine exceptionnel, façonné par des siècles de vie rurale.

La visite se poursuivra par la découverte de l’exposition temporaire « Lavognes & cazelles », consacrée à ces édicules emblématiques des Causses. Prêtée par l’Entente Causses et Cévennes, cette exposition met en lumière leur architecture, leurs usages et leur rôle dans les paysages et les pratiques agropastorales.

Domaine de Boissets Domaine des Boissets, 48210 Sainte-Enimie Sainte-Enimie 48210 Lozère Occitanie 04 66 48 31 23 http://causses-et-cevennes.fr En bordure du causse de Sauveterre, à une altitude de 975 mètres, le domaine des Boissets surplombe les Gorges du Tarn de 400 mètres, au-dessus de Sainte-Enimie. Cette ferme caussenarde a été restaurée en 2001. Le « domaine départemental des Boissets » est aujourd’hui un centre d’interprétation des Causses et des Gorges, animé par l’association des Amis de Boissets. Le hameau, datant du XVIIe siècle, présente une architecture caussenarde typique avec ses voûtes, ses toits de lauzes calcaires, etc. Il est constitué de six bâtiments regroupant des maisons d’habitation, des granges, des bergeries, des lieux de stockage du grain, un four à pain, etc. Dans la vaste cour intérieure, on peut observer l’aire de battage du blé, encore intacte avec ses larges dalles de calcaire. Parking gratuit.

Visite guidée du hameau remarquable du causse de Sauveterre, inscrit au titre des Monuments historiques et haut-lieu de l’agropastoralisme.

©Delphine Marcon – CD48