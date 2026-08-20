AGENDA · Aureilhan
Exposition « le Bout du Pont », Espace Culturel ECLA, Aureilhan
samedi 19 septembre 2026 · Espace Culturel ECLA · Aureilhan
Informations pratiques
Exposition « le Bout du Pont » Samedi 19 septembre, 10h00 Espace Culturel ECLA Hautes-Pyrénées
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Exposition « Le Bout du Pont »
Espace Culturel ECLA 24 avenue Jean Jaurès, 65800 Aureilhan Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 38 91 65
Exposition « Le Bout du Pont »
Archives de l’APA©
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