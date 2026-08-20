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Exposition « le Bout du Pont », Espace Culturel ECLA, Aureilhan

samedi 19 septembre 2026 · Espace Culturel ECLA · Aureilhan

Exposition « le Bout du Pont », Espace Culturel ECLA, Aureilhan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace Culturel ECLA
Adresse
24 avenue Jean Jaurès, 65800 Aureilhan
Ville
65800 Aureilhan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit.

Exposition « le Bout du Pont » Samedi 19 septembre, 10h00 Espace Culturel ECLA Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition « Le Bout du Pont »

Espace Culturel ECLA 24 avenue Jean Jaurès, 65800 Aureilhan Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 38 91 65
Exposition « Le Bout du Pont »

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