Exposition : le carnaval de Léon, Salle des associations, Léon

Informations pratiques

Exposition : le carnaval de Léon 18 – 20 septembre Salle des associations Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une exposition exceptionnelle de photographies consacrées au carnaval de Léon entre 1920 et 1960.

Drôles, graves ou moqueuses, ces images prêtées par des Léonnais témoignent de l’esprit festif et de l’imagination des habitants. Elles pourront vous émouvoir, vous interroger et, peut-être, vous permettre de reconnaître des proches, des amis ou des figures locales aperçus dans d’anciens albums de famille.

Salle des associations 83 Grand-Rue, 40550 Léon Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine Parkings publics à proximité

Exposition exceptionnelle de photographies du Carnaval de Léon (1920-1960)

collection privée