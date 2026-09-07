Exposition « Le Carrefour des Arts », Haras national de Gelos-Pau, Gelos

Informations pratiques

Exposition « Le Carrefour des Arts » 19 et 20 septembre Haras national de Gelos-Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion de l’ouverture exceptionnelle du Haras national de Gelos au public, découvrez la XVIIIe édition de l’exposition « Le Carrefour des Arts ».

Vingt-huit artistes venus de toute la France — plasticiens, peintres, photographes et sculpteurs — vous feront découvrir leur univers dans les boxes de l’écurie principale du haras. Présents sur place, ils pourront échanger avec les visiteurs autour de leurs œuvres et de leur démarche artistique.

Vous aurez également la possibilité de vous promener dans le magnifique parc de 10 hectares et de découvrir les bâtiments classés du domaine.

Haras national de Gelos-Pau 1 rue du Maréchal Leclerc, 64110 Gelos Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 06 98 37 En 1808, Napoléon Bonaparte, de retour d’Espagne où il venait d’installer son frère sur le trône de ce royaume, logea au château de Gelos. Il décida d’implanter un haras impérial dans cette propriété qui appartenait alors au Baron De Duplaa, président du parlement de Navarre. La transaction n’aboutit qu’en 1817 par l’achat en copropriété entre l’État et le département. C’est à cette date que les premiers étalons arrivèrent à Gelos.

Le château, édifié au XVIIIe siècle, est l’une des plus belles demeures construites en Béarn à cette époque. Les écuries ont été construites au XIXe siècle.

Le haras possédait 12 voitures hippomobiles datant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, inscrites au titre des Monuments historiques. La sellerie d’honneur abritait les harnais, les colliers, les selles et les filets dans une ambiance feutrée, baignée par la douceur du cuir.

Le Carrefour des Arts propose, pour sa 15e édition, une exposition comprenant 30 artistes : peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens, qui s’installeront dans les boxes d’une écurie. Les visiteurs, en plus de l’exposition, pourront admirer de magnifiques bâtiments du XVIIIe siècle situés dans un parc planté d’arbres centenaires. Parking dans le haras et à la mairie.

À l’occasion de l’ouverture exceptionnelle du Haras national de Gelos au public, découvrez la XVIIIe édition de l’exposition « Le Carrefour des Arts ».

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