Informations pratiques

Thionville

Exposition Le chien au cœur de nos vies

31 Place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre de la Semaine Nationale du chien, le patrimoine sera lui aussi à l’honneur grâce à une exposition réalisée avec les Archives municipales de Thionville, retraçant la place du chien dans la vie des Thionvillois à travers une sélection de photographies anciennes présentées dans les vitrines de l’Office de Tourisme, durant toute la semaine.Tout public

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31 Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

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English :

As part of National Dog Week, cultural heritage will also be in the spotlight thanks to an exhibitionin collaboration with the Thionville Municipal Archives, highlighting the role of dogs in the lives of Thionville residents through a selection of vintage photographs on display in the showcases at the Tourist Office throughout the week.

L’événement Exposition Le chien au cœur de nos vies Thionville a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME