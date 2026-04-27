Villefranche-de-Rouergue

Exposition Le Cosmos dans une goutte

20 rue de la République Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-27

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-27 2026-05-02

Exposition de Daniela JORDANOVA

Artiste plasticienne, pensant l’art comme un laboratoire de nouvelles formes de relations sociales, elle mène une réflexion et une expérimentation sur la complexité des relations entre l’homme et son environnement, naturel ou digital. Sa recherche créative explore de nombreux moyens d’expression comme dessin, peinture, sculpture objet, vidéos et installations. Ses œuvres interpellent dès le premier regard.

Venez donc découvrir ses œuvres du 27/04/26 au 13/05/26 et assistez le 02/05/26, à partir de 18 h, au vernissage. .

20 rue de la République Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

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English :

Exhibition by Daniela JORDANOVA

L’événement Exposition Le Cosmos dans une goutte Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)