Exposition Le Cosmos dans une goutte Villefranche-de-Rouergue
Exposition Le Cosmos dans une goutte Villefranche-de-Rouergue lundi 27 avril 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Exposition Le Cosmos dans une goutte
20 rue de la République Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-27
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-27 2026-05-02
Exposition de Daniela JORDANOVA
Artiste plasticienne, pensant l’art comme un laboratoire de nouvelles formes de relations sociales, elle mène une réflexion et une expérimentation sur la complexité des relations entre l’homme et son environnement, naturel ou digital. Sa recherche créative explore de nombreux moyens d’expression comme dessin, peinture, sculpture objet, vidéos et installations. Ses œuvres interpellent dès le premier regard.
Venez donc découvrir ses œuvres du 27/04/26 au 13/05/26 et assistez le 02/05/26, à partir de 18 h, au vernissage. .
20 rue de la République Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20
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English :
Exhibition by Daniela JORDANOVA
L’événement Exposition Le Cosmos dans une goutte Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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