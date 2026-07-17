Exposition Le grand Album de Roncq Roncq

Informations pratiques

Roncq

Exposition Le grand Album de Roncq

293 rue de Lille Roncq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre 2026 prochain aura lieu la 43e édition des Journées européenne du patrimoine.

Une fois n’est pas coutume, cette année également, les JEP auront deux thèmes Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer et Patrimoine de la Photographie .

A Roncq, nous avons choisi de répondre à ces deux thématiques en proposant une exposition autour de l’histoire et l’évolution de la photographie.

En effet, depuis deux siècles, la photographie inventé par Nicéphore Nièpce n’a eu de cesse d’évoluer (plaques de verre, argentiques, instantanées, numériques) et de se démocratiser.

En janvier 2026, le service archives et mémoire a lancé un appel à don manuel ou numérique de photographie en vue de l’exposition dans le cadre du Bicentenaire de la photographie.

En cinq mois, vous vous êtes mobilisés ! 18 dons représentant près de 6728 photographies ont intégré les fonds photographiques de la Ville de Roncq.

Le samedi 19 septembre venez découvrir le Grand Album de Roncq dans le Hall Samuel-Paty de la Source.

Les 19 et 20 septembre 2026 prochain aura lieu la 43e édition des Journées européenne du patrimoine.

Une fois n’est pas coutume, cette année également, les JEP auront deux thèmes Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer et Patrimoine de la Photographie .

A Roncq, nous avons choisi de répondre à ces deux thématiques en proposant une exposition autour de l’histoire et l’évolution de la photographie.

En effet, depuis deux siècles, la photographie inventé par Nicéphore Nièpce n’a eu de cesse d’évoluer (plaques de verre, argentiques, instantanées, numériques) et de se démocratiser.

En janvier 2026, le service archives et mémoire a lancé un appel à don manuel ou numérique de photographie en vue de l’exposition dans le cadre du Bicentenaire de la photographie.

En cinq mois, vous vous êtes mobilisés ! 18 dons représentant près de 6728 photographies ont intégré les fonds photographiques de la Ville de Roncq.

Le samedi 19 septembre venez découvrir le Grand Album de Roncq dans le Hall Samuel-Paty de la Source. .

293 rue de Lille Roncq 59223 Nord Hauts-de-France +33 3 20 25 64 30 lasource@roncq.fr

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English :

On September 19 and 20, 2026, the 43rd edition of European Heritage Days will take place.

As has become customary, this year’s European Heritage Days will also feature two themes: “Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine” and “Photographic Heritage.”

In Roncq, we have chosen to address these two themes by presenting an exhibition on the history and evolution of photography.

Indeed, over the past two centuries, photography—invented by Nicéphore Niépce—has continued to evolve (glass plates, film, instant photos, digital), and become more widely accessible.

In January 2026, the Archives and Memory Department issued a call for donations of physical or digital photographs for the exhibition marking the bicentennial of photography.

In just five months, you all stepped up! Eighteen donations, totaling nearly 6,728 photographs, have been added to the City of Roncq’s photographic collection.

On Saturday, September 19, come discover the Grand Album of Roncq in the Samuel-Paty Hall at La Source.

L’événement Exposition Le grand Album de Roncq Roncq a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme