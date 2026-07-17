JEANNE SUR SES TERRES, Notre Dame de Lourdes 309 rue de Lille Marquette-Lez-Lille 59520, Roncq

Informations pratiques

JEANNE SUR SES TERRES Samedi 19 septembre, 15h30 Notre Dame de Lourdes 309 rue de Lille Marquette-Lez-Lille 59520 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Le syndicat d’initiative propose avec le soutient de la ville une exposition autour de Jeanne, de l’abbaye, de sa redécouverte et du travail des archéologues. Elle met en lumière les pierres conservées du site et les recherches menées pour en retracer l’histoire.

Elle s’appuie sur plusieurs éléments : des costumes du spectacle historique, des photographies, une maquette de l’abbaye ainsi qu’une reconstitution du tombeau de Jeanne.

Ce sera également l’occasion d’honorer les Marquettoises prénommées « Jeanne ».

Avec le soutient de la Ville.

Animations :

-Atelier épées

-Chamboul’ tout

-Coin lecture

-Atelier sceau Jeanne de Flandre

-Kastête Domino

-Atelier herboristerie

-Atelier Anthrotype

-Initiation à l’enluminure

Venez à la rencontre de Marie-Reine & Arnold le 19 septembre à 19h30 au Syndicat d’initiative !

Cette ballade est un spectacle déambulatoire et interactif de marionnettes portées (taille humaine) de la cie Boum dans ton cœur.

Ils sont nos aînés, ils aiment partager, rencontrer autrui, et leur raconter les histoires du patrimoine.

En cette soirée spéciale qu’est la Nocturne des Journées Européenne du patrimoine, vous pourrez voir ces personnages qui ne souhaitent que partager un moment avec vous.

D’ailleurs, ils aiment à dire que Jeanne de Flandre était leur comtesse préférée, alors venez découvrir leur version de son histoire.

Notre Dame de Lourdes 309 rue de Lille Marquette-Lez-Lille 59520 309 rue de Lille Roncq 59223 Nord Marquette-Lez-Lille 0320145100 http://marquettelezlille.fr Samedi 19 septembre de 15h à 20h30

Une exposition est proposée autour de Jeanne, de l’abbaye, de sa redécouverte et du travail des archéologues. Elle met en lumière les pierres conservées du site et les recherches menées pour en retracer l’histoire.

Elle s’appuie sur plusieurs éléments : des costumes du spectacle historique, des photographies, une maquette de l’abbaye ainsi qu’une reconstitution du tombeau de Jeanne.

Ce sera également l’occasion d’honorer les Marquettoises prénommées « Jeanne ».

Avec la participation du Syndicat d’Initiative

Venez à la rencontre de Marie-Reine & Arnold le 19 septembre à 19h30 au Syndicat d’initiative !

Cette ballade est un spectacle déambulatoire et interactif de marionnettes portées (taille humaine) de la cie Boum dans ton cœur.

Ils sont nos aînés, ils aiment partager, rencontrer autrui, et leur raconter les histoires du patrimoine.

En cette soirée spéciale qu’est la Nocturne des Journées Européenne du patrimoine, vous pourrez voir ces personnages qui ne souhaitent que partager un moment avec vous.

D’ailleurs, ils aiment à dire que Jeanne de Flandre était leur comtesse préférée, alors venez découvrir leur version de son histoire.

Ce moment regroupe à la fois, **une exposition** autour de Jeanne, de l’abbaye, de sa redécouverte et du travail des archéologues. Elle met en lumière les pierres conservées du site et les recherches…

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