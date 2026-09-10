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Exposition Le Muséum au fil du temps Place de la Monnaie Nantes

jeudi 22 octobre 2026 · Place de la Monnaie · Nantes

Exposition Le Muséum au fil du temps Place de la Monnaie Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
00:00
Lieu
Place de la Monnaie
Adresse
Place de la Monnaie
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Accès 24h/24

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 00:00 – 23:59
Gratuit : oui Gratuit Accès 24h/24 Tout public 

Deux siècles d’histoire sur les grilles du jardin du MuséumLe Muséum au fil du temps retrace plus de deux siècles d’histoire de l’une des institutions scientifiques les plus importantes de l’ouest de la France et donne un avant-goût de ce qu’elle deviendra après sa transformation.Accessible librement, 24h/24, l’exposition s’adresse à tous les passants, aux curieux, aux habitués du quartier comme aux visiteurs de passage. Pas besoin de billet, pas d’horaires à respecter : l’histoire du Muséum s’offre à qui veut bien lever les yeux.

Place de la Monnaie Centre-ville Nantes 44000


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