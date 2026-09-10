Exposition Le Muséum au fil du temps Place de la Monnaie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 00:00 – 23:59

Gratuit : oui Gratuit Accès 24h/24 Tout public

Deux siècles d’histoire sur les grilles du jardin du MuséumLe Muséum au fil du temps retrace plus de deux siècles d’histoire de l’une des institutions scientifiques les plus importantes de l’ouest de la France et donne un avant-goût de ce qu’elle deviendra après sa transformation.Accessible librement, 24h/24, l’exposition s’adresse à tous les passants, aux curieux, aux habitués du quartier comme aux visiteurs de passage. Pas besoin de billet, pas d’horaires à respecter : l’histoire du Muséum s’offre à qui veut bien lever les yeux.

Place de la Monnaie Centre-ville Nantes 44000



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