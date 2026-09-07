Exposition : Le passage de Notre-Dame de Boulogne dans le Lussacois (9 Novembre 1943), Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, Civaux

Informations pratiques

Exposition : Le passage de Notre-Dame de Boulogne dans le Lussacois (9 Novembre 1943) 18 – 20 septembre Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du passage de Notre-Dame de Boulogne dans le Lussacois, le 9 novembre 1943.

Cette présentation retracera l’histoire de Notre-Dame de Boulogne, évoquera le mouvement du Grand Retour, puis reviendra sur le passage de la statue à Civaux, dans le contexte de cette tournée spirituelle qui a marqué de nombreuses communes françaises durant la Seconde Guerre mondiale.

Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais Place de Gomelange, 86320 Civaux, France Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549911197 Église du XIIe siècle, élevée sur l’emplacement d’un édifice gallo-romain datant sans doute du Ve siècle dont il subsiste un vestige à la base du clocher. Ce dernier a été établi selon l’axe de cette construction antérieure, différent de celui de la nef. Les parements extérieurs de cette abside présentent un appareil en petits matériaux, en grande partie en losange. Le reste du clocher s’élève sur deux étages avec arcatures, séparés par un bandeau avec corbelets ornés. Le clocher se termine par une flèche pyramidale à base carrée, avec animaux aux angles et rampants à dents de scie. L’église du XIIe siècle se compose d’une nef avec bas-côtés, voûtés en berceau pour la première, en arêtes pour les seconds. Elle s’ouvre sur les bas-côtés par quatre arcs plein cintre reposant sur des colonnes.

Le passage de Notre-Dame de Boulogne dans le Lussacois (9 Novembre 1943)

©Amis du Pays de Civaux