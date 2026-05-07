Exposition « Le Pays de Langres en 1900 », Maison Renaissance, Langres

Informations pratiques

Exposition « Le Pays de Langres en 1900 » 18 – 20 septembre Maison Renaissance Haute-Marne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le pays de Langres en 1900 est une animation proposant d’explorer une sélection de communes du territoire qui recèlent quelques beaux témoignages patrimoniaux (calvaires, fontaines, lavoirs, jardins, monuments aux Morts, mairies, écoles, églises, chapelles, cures, moulins, fermes, maisons de maître, manoirs, châteaux…).

L’exposition en place à la Maison Renaissance donne un avant-goût de ce que vous pourrez découvrir plus précisément à Aujeurres, Champsevraine, Coiffy-le-Bas, Courcelles-en-Montagne, Saints-Geosmes, Val d’Esnoms, Vicq et Villegusien-le-Lac. De quoi vous mettre l’eau à la bouche et vous lancer à la découverte de ces pépites !

Maison Renaissance 20 Rue Cardinal Morlot, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325868620 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/sit/langres-maison-renaissance-pcucha052v500313 Construite entre 1540 et 1550, cette maison est le plus bel exemple de l’architecture civile langroise de la Renaissance. Elle se compose de deux bâtiments, l’un sur rue, l’autre sur jardin, reliés par un couloir latéral. Organisé en empilement vertical, selon les fonctions des différents niveaux, cet immeuble comprend de bas en haut, une cave, un sous-sol et deux niveaux d’habitation.

La Maison Renaissance présente une exposition sur l’architecture Renaissance en Pays de Langres.

Accès libre à la cour permettant de voir la façade. Parking place du Centenaire.

Installée à la Maison Renaissance à Langres cette exposition évoque les années 1900 et présente les villages qui feront l’objet de visites flash en juillet et août sur le pays de Langres. Pays d’art et d’histoire exposition

Service Patrimoine PAH