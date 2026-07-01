Exposition « Le rocher gravé de Fornols-Haut », Salle culturelle municipale Petite maison Dandine, Campôme

Informations pratiques

Exposition « Le rocher gravé de Fornols-Haut » 19 et 20 septembre Salle culturelle municipale Petite maison Dandine Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition autour du rocher gravé de Fornols-Haut

Situé sur la commune de Campôme, à 750 mètres d’altitude, le rocher de Fornols-Haut est dissimulé au cœur d’une forêt de cèdres. Classé au titre des Monuments historiques en 2008, il constitue le seul témoin connu d’art paléolithique à l’air libre en France et l’unique représentation d’art rupestre pyrénéen.

Son emplacement rend toutefois son accès difficile, voire impossible, pour de nombreuses personnes.

Cette exposition offre à chacun la possibilité de découvrir ce site exceptionnel. Elle retrace l’histoire de la découverte du rocher gravé ainsi que les travaux menés par D. Sacchi. Elle permet également aux visiteurs de mieux appréhender les gravures, souvent difficiles à distinguer pour un œil non averti.

Peut-être éveillera-t-elle en vous l’envie de partir à la découverte du plateau de Fornols-Haut.

Salle culturelle municipale Petite maison Dandine 5 la place, 66500 Campôme Campôme 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 0623086523 https://campome.com https://www.facebook.com/groups/452393414942844?locale=fr_FR La petite maison Dandine est une salle culturelle municipale inaugurée en juillet 2024. Elle a vocation à accueillir différents évènements culturels et associatifs. Parkings Julià et espace Castellane. Accès en voiture sur la place (arrêt minute) pour les personnes à mobilité réduite.

Le rocher de Fornols-Haut se situe sur la commune de Campôme, à 750 mètres d’altitude, dissimulé au cœur d’une forêt de cèdres. Classé monument historique en 2008, il constitue le seul témoin connu à…

©Laëtitia Sitja