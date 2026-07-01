Visite guidée de l’église Sainte-Marie (ou Notre Dame de la Nativité), Église Sainte-Marie de Campôme, Campôme

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Sainte-Marie (ou Notre Dame de la Nativité) Samedi 19 septembre, 10h00 Église Sainte-Marie de Campôme Pyrénées-Orientales

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite commentée de l’église Sainte-Marie de Campôme

Découvrez l’église Sainte-Marie de Campôme à travers un regard croisé mêlant histoire et art, lors d’une visite animée par une guide-conférencière et un professeur agrégé d’histoire-géographie.

Édifiée en 1671, l’église marque un tournant majeur dans l’histoire du village : jusque-là, les habitants de Campôme dépendaient de la paroisse de Molitg.

Au cours de cette visite commentée, vous découvrirez le contexte historique et les différentes étapes de sa construction. Vous serez également invités à explorer les récentes découvertes et les opérations de sauvegarde menées dans le cadre du Plan Objet, mis en œuvre par le Centre de conservation et de restauration du patrimoine des Pyrénées-Orientales, ainsi que les futurs projets de restauration de l’édifice.

Intervenants : Laëtitia Sitja, guide-conférencière, et Marc Vilar, professeur agrégé d’histoire-géographie.

Église Sainte-Marie de Campôme 225 route de la Castellane, 66500 Campôme Campôme 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 23 08 65 23 https://campome.com/ https://www.facebook.com/groups/452393414942844 L’église Sainte-Marie, également connue sous le nom d’église de la Nativité de Notre Dame, fut érigée en 1671. Avant sa construction, les Campômois dépendaient de la paroisse de Molitg. Une pierre gravée de cette date au niveau de la porte d’entrée permet d’affirmer son époque de construction. Elle est alors constituée par une nef unique terminée par son abside de 12 mètres de long. En 1760, l’église est agrandie par ses deux chapelles latérales lui donnent ainsi la forme d’une croix latine. Elles est dotée de deux clochers au XIXe s. : un clocher mur 1844 et un clocher tour 1858.L’église renferme un patrimoine remarquable, comprenant des pièces de mobiliers telles que des retables, un antependium, des roda d’esquellins, et bien d’autres merveilles à découvrir.

Plongez dans l’histoire de cette église aux trésors artistiques et laissez-vous émerveiller par la beauté de son héritage préservé depuis des siècles. Parking dellà l’aigua situé à l’entrée du village à droite au bord de la rivière castellane.

Découvrez l’église de Campôme à travers un regard croisé mêlant histoire et art, grâce à une visite animée par une guide-conférencière et un professeur agrégé d’histoire-géographie.

©Laëtitia Sitja