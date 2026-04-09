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EXPOSITION LE SUD Assignan

EXPOSITION LE SUD Assignan samedi 13 juin 2026.

Adresse : rue de Paris

Ville : 34360 Assignan

Département : Hérault

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Assignan

EXPOSITION LE SUD

rue de Paris Assignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-06-13

Exposition le Sud Lumières et reflets de Géraldine Garçon et Daniel Mielniczek
Vernissage le 13 juin à 18h
Exposition le Sud Lumières et reflets de Géraldine Garçon et Daniel Mielniczek
Vernissage le 13 juin à 18h   .

rue de Paris Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 6 75 37 75 59  galerie.rue.de.paris@gmail.fr

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English : EXPOSITION LE SUD

Exhibition le Sud Lumières et reflets by Géraldine Garçon and Daniel Mielniczek
Opening June 13 at 6pm

L’événement EXPOSITION LE SUD Assignan a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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