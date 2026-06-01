Exposition : le tissage et l’amicale Fertoise, Hôtel de ville, La Ferté-Macé
Exposition : le tissage et l’amicale Fertoise, Hôtel de ville, La Ferté-Macé vendredi 18 septembre 2026.
Exposition : le tissage et l’amicale Fertoise 18 – 20 septembre Hôtel de ville Orne
Dans marché couvert.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Exposition : Le Tissage et l’Amicale Fertoise
Proposée par l’Association Les Cartophiles Fertois, cette exposition met à l’honneur le patrimoine industriel et associatif local.
Découvrez une riche collection d’objets et de documents anciens : métiers à tisser, tampons en bronze, navettes, uniformes, instruments de musique, photographies et cartes postales anciennes… autant de trésors qui racontent l’histoire de La Ferté-Macé et de ses savoir-faire.
L’exposition est située dans le Marché Couvert, à gauche des marches de l’entrée de la Mairie.
Entrée gratuite
Vendredi 18, samedi 19 & dimanche 20 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Hôtel de ville Place de la République, 61600 La Ferté-Macé La Ferté-Macé 61600 Paris 11e Arrondissement Orne Normandie 02 33 14 00 40 https://lafertemace.fr/ Hôtel de Ville fondé en 1901.
Exposition : Le Tissage et l’Amicale Fertoise
©Musées La Ferté-Macé
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