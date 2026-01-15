Exposition L’eau LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Exposition L’eau

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-03-16

Proposé par le Parc national des Pyrénées.

De mars à avril, le Parc national des Pyrénées présentera une exposition consacrée à l’eau, l’une des deux thématiques fil rouge de l’année 2026, aux côtés du pastoralisme. Cette exposition invite à explorer les multiples dimensions de l’eau, élément essentiel des paysages, des écosystèmes et des usages du territoire, et à mieux comprendre son rôle central dans le Parc national.

> Libre accès sur les horaires d’ouverture.

> Tout public.

> Salle des voûtes. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Proposed by the Pyrenees National Park.

From March to April, the Pyrenees National Park will be presenting an exhibition dedicated to water, one of the two main themes of 2026, alongside pastoralism. The exhibition invites visitors to explore the many dimensions of water, an essential element in landscapes, ecosystems and land use, and to better understand its central role in the National Park.

L’événement Exposition L’eau Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-13 par OT de Luz St Sauveur|CDT65