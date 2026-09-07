Exposition « L’empreinte du temps », Médiathèque Auchy Lès Hesdin, Auchy-lès-Hesdin

Informations pratiques

Exposition « L’empreinte du temps » 19 et 20 septembre Médiathèque Auchy Lès Hesdin Pas-de-Calais

environ une trentaine de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’empreinte du temps

Exposition célébrant les 20 ans de la médiathèque + photos du peintre des années 1900 Tounassoud + photos d’ amateurs alciquois.

Diaporama de photos sur Auchy ancien et nouveau.

Micro-folie sur l’histoire de la photographie le vendredi 18 septembre à 18h

Médiathèque Auchy Lès Hesdin 8 Rue Georges Grivel, 62770 Auchy-lès-Hesdin Auchy-lès-Hesdin 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321048265 http://www.auchyleshesdin.e-monsite.com Exposition à la Médiathèque concernant les 20 ans de la médiathèque ainsi que des photos d’Auchy relatant son histoire (Photos anciennes et photos actuelles) Parking devant la médiathèque et à 5 minutes à pied sur la place

Exposition célébrant les 20 ans de la médiathèque

©Mairie de Auchy-lès-Hesdin